Gündem Bakan Karailsmailoğlu müjdeyi verdi Türksat 6Ayı 2023te fırlatıyoruz
ANKARA

Bakan Karailsmailoğlu müjdeyi verdi: Türksat 6A'yı 2023'te fırlatıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turksat 5B’nin üretimini tamamladıklarını duyurarak, "2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karailsmailoğlu müjdeyi verdi: Türksat 6Ayı 2023te fırlatıyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri de ele alınacak.

"Önemli projeler yolda"

Bakan Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projelere 1 trilyon 131 milyar 400 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı
TEKNOLOJİ
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı
  • Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu söyledi.

Bu stratejik konumun yüklediği misyonla ülkeyi hava, deniz, kara ve demir yollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, bu hedefe ulaşabilmek için ortak akılla ürettikleri stratejik adımları ivedilikle atıklarını dile getirdi. Bakanlık olarak temel faaliyet alanlarının insan, yük ve data hareketliliğini sağlamak olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, buradaki ana hedeflerinin, hareketliliğin önündeki sınırları kaldırmak ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Türksat 5A göreve başlıyor
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