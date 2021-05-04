Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı

TÜRKSAT 5A uydusu, bu yıl 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A'nın, mayısın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşması ve haziranda hizmete alınması planlanıyordu.

Haziran sonunda hizmete başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

DÜNYA Ermeni ve Yunan lobisi Türksat 5B uydusunun fırlatılmasını engellemeye çalışıyor

TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunun da 2021'in dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılması amaçlanıyor.

DÜNYA Ermeni lobisinden Elon Musk’a baskı: Türksat uydularını fırlatmayın