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Teknoloji Bakan Karaismailoğlu duyurdu Türksat 5A yörüngesine ulaştı
BİLİM

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nın ardından uzay ve uydu çalışmalarına hız verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve test çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Uydu, hazirandan sonra hizmet vermeye başlayacak.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı
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TÜRKSAT 5A uydusu, bu yıl 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A'nın, mayısın ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşması ve haziranda hizmete alınması planlanıyordu.

Haziran sonunda hizmete başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

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TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunun da 2021'in dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılması amaçlanıyor.

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