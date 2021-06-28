​Türksat 5A göreve başlıyor

Ülkemizi alanında devler ligine taşıyan haberleşme uydusu; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alıyor.

Türksat 5A, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törenle 31 derece doğu yörüngesinde hizmete başlayacak. Haberleşme uydusu, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacak. Böylece ülkemiz, uydusu olan ülkeler arasında devlet ligindeki yerini güçlendirecek.

Adil Karaismailoğlu

DÜNYA Elon Musk’tan Türksat 5A paylaşımı

TÜRKİYE DEVLER LİGİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun önemine dikkat çekti. Bakan, Türkiye’nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bu dönemde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi. Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını dile getirdi.

TEKNOLOJİ Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı

BİRÇOK BÖLGE KAPSAMA ALANINDA

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs’ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A’nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Türksat AŞ’nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacak.”

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TEKNOLOJİ Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

30 yıldan fazla hizmet verecek