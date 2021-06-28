​Türksat 5A göreve başlıyor

Türksat 5A, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törenle 31 derece doğu yörüngesinde hizmete başlayacak. Haberleşme uydusu, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacak. Böylece ülkemiz, uydusu olan ülkeler arasında devlet ligindeki yerini güçlendirecek.
TÜRKİYE DEVLER LİGİNDE
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun önemine dikkat çekti. Bakan, Türkiye’nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bu dönemde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi. Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını dile getirdi.
BİRÇOK BÖLGE KAPSAMA ALANINDA
Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs’ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A’nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Türksat AŞ’nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacak.”
30 yıldan fazla hizmet verecek
- Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye’yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A’nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.