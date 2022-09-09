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İSTANBUL

Bakan Karaismailoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması: Liyakatsız kadrolar gelince bunları yaşamaya başladık

Avcılar'da meydana gelen dört metrobüsün karıştığı kazayla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık” diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlundan metrobüs kazası açıklaması: Liyakatsız kadrolar gelince bunları yaşamaya başladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Burada yaptığı konuşmada Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına değinen Bakan Karaismailoğlu, “Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli, güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır." dedi.

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İstanbul'un önemli akslarından, ana damarlarından birinin metrobüs hattı olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Biraz önce Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalesef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul'da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık” diye konuştu.

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