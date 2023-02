Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızın boş kapasitesi öncelikli değerlendirilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kasapoğlu, milletin yüce gönlü ve dayanışma ruhuyla devletin tüm imkanlarıyla bu süreci birlikte atlatacaklarını söyleyerek, "An itibarıyla tüm bölgede can siperane görev yapan değerli arkadaşlarımız var, milletimiz var. Tüm kurumlar, kuruluşlar, herkes sahada. Bakanlığımız da tüm birimleriyle sahada. Bu konuda çaba verme, katkı verme gayesiyle bir irade ortaya koyuyorlar. Binlerce gönüllü gencimiz sahada. Bakanlık tesislerimiz ilk andan itibaren spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, kamplarıyla ilk andan itibaren milletimizin emrinde. An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde tüm ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" dedi.