Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi

"Deprem afetini yürüttüğümüz şu süreçte yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Biz Elazığ depremi yönettik, yangın afeti yönettik Batı Karadeniz sel afeti yönettik. Bu afet bunların kat kat üzerinde. Şöyle bir örnek vereyim; Ebrar Sitesi'nde ölen kişi sayısı Elazığ depreminde ölen kişi sayısının altı katı. Zihni birileri tarafından yağmalanmış insanlar afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı istismar etmek için, ülkemizin acı gününü istismar etmek için her şeyi yapıyorlar. Biz onları yalanlayacağız ama yüzde 99 işimize bakacağız. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Elbette ki birkaç çift lafımız olur ama işimiz bittikten sonra. Kim dezenformasyon yapıyorsa devletin tüm kurumları kanun ve OHAL'in getirdiği bütün unsurlar kullanılarak hukuk karşısına çıkarılmaktadır. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biri dezenformasyonla bu milletin gündemini meşgul etmektir."