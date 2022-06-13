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ANKARA

Bakan Koca Ankara'daki sele ilişkin son durumu aktardı: Dört kişi vefat etti sekiz kişi tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle 8 kişinin hastaneye nakledildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Afetzedelerden 8'i hastaneye nakledilmiş olup, genel sağlık durumları iyidir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca Ankaradaki sele ilişkin son durumu aktardı: Dört kişi vefat etti sekiz kişi tedavi görüyor
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7-13 Haziran arasında Ankara'da meydana gelen su taşkın ve baskınları sırasında 4 kişinin hayatını olay yerinde kaybettiğini belirterek, "Kendilerine Allah'tan rahmet; ailelerine, başkentimiz halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

Afetten etkilenen bölgelere, 112 Acil ambulans ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

SEKİZ AFETZEDE HASTANEYE NAKLEDİLDİ

  • "Afetzedelerden 8'i hastaneye nakledilmiş olup, genel sağlık durumları iyidir. 4 kişi ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Başta yaralılar olmak üzere afetten doğrudan etkilenenlere, tüm Ankara halkına, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Afete karşı iş birliği içinde çalıştığımız kurumların yöneticilerine teşekkür ediyorum."

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