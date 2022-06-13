Bakan Kurum sel felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret etti

Türkiye'yi etkisi altına alan bahar yağışlarından en çok etkilenen illerden biri başkent Ankara oldu. Başkent'in birçok ilçesinde etkili olan yağışlar, can ve mal kayıplarına da neden oldu. Etkisini sürdüren yağışların yanında hem kurtarma çalışmaları hem de zarar tespiti çalışmaları devam ediyor.

BAKAN KURUM SEL BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi amak ve incelemelerde bulunmak üzere Haymana'ya geldi.

Bakan Kurum'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut eşlik etti.

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'MUHTARA BAŞVURMANIZ YETERLİ'

Kızılkoyunlu Mahalle Muhtarı ve köylülerle sel nedeniyle yıkılan kerpiç evleri ve ahırları inceleyen Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kerpiç evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar ile ahırları yıkılanların taleplerini alan Kurum, ilk etapta mahalleye 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini belirterek, ihtiyacı olanların muhtara başvuru yapmasının yeterli olacağını söyledi.



İlçede, etkili olan sağanak nedeniyle, Kızılkoyunlu Mahallesi'nde derelerin taşmasıyla çok sayıda büyükbaş hayvan sele kapılmıştı.

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