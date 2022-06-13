Özgün Ankarada yağış devam edecek mi? Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu raporu
ÖZGÜN HABERLER

Ankara'da yağış devam edecek mi? Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu raporu

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Geçtiğimiz haftada Başkent Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağış sele neden olmuştu. Ankara'da hava nasıl olacak? Yurdun pek çok bölgesinde yağan yağışlar sebebiyle Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor. Peki, Ankara'da 13-14-15-16 Haziran 2022 Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji tahminlerine göre Ankara 5 günlük hava durumu bilgisi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada yağışlar devam edecek mi? Ankara 13-14-15-16-17 Haziran hava durumu tahmini (MGM)
Ankara hava durumu

Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 46 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle günlük yaşam da sekteye uğradı. Peki, Ankara'da yağışlı hava devam edecek mi?

ANKARA'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

ANKARA hava durumu 13 HAZİRAN 2022

ANKARA 15°C, 25°C

This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşullarını devam etmesi nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (MGM)

Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi?
ÖZGÜN
Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi?
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.