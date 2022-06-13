Ankara'da yağış devam edecek mi? Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 46 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle günlük yaşam da sekteye uğradı. Peki, Ankara'da yağışlı hava devam edecek mi?

ANKARA'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

ANKARA hava durumu 13 HAZİRAN 2022

ANKARA 15°C, 25°C

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Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, olumsuz hava koşullarını devam etmesi nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (MGM)