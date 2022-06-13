Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi?

Ankara'da okullar tatil mi? Başkent Ankara'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara kararı gündeme geldi. Bir süredir Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle günlük yaşam da sekteye uğradı. Ankara Valisi Vasip Şahin'den eğitim - öğretime ara açıklaması geldi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu beklenen aşırı yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

ANKARA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

''Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü (yarın) ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

ANKARA'DA YARIN 14 HAZİRAN SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 14 Haziran Salı günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.