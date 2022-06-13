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Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi?

Ankara'da okulların tatil edilmesi öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde... Ankara günlerdir kuvvetli yağış etkisi altında. Meteoroloji başkenti bir kez daha gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valilik de yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime edildi. Peki, Ankara'da yağış devam edecek mi? Ankara'da okullar kaç gün tatil edildi? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada yarın İlkokul-Ortaokul-Lisede okullar tatil mi? Ankarada okullar kaç gün tatil oldu?
Ankara'da okullar tatil

Ankara'da okullar tatil mi? Başkent Ankara'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara kararı gündeme geldi. Bir süredir Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle günlük yaşam da sekteye uğradı. Ankara Valisi Vasip Şahin'den eğitim - öğretime ara açıklaması geldi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu beklenen aşırı yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ANKARA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

''Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü (yarın) ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

ANKARA'DA YARIN 14 HAZİRAN SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 14 Haziran Salı günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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