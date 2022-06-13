AFAD'ın 'hayati uyarı bildirimi' telefonda nasıl açılır ve kapatılır?

AFAD tarafından Türkiye genelinde milyonlarca iPhone kullanıcısına gönderilen sesli uyarı mesajı, kullanıcılar arasında korkuya yol açtı.

Hayati Uyarı Bildiriminde, “Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız” ikazı yer aldı.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Bazı kullanıcılar aynı mesajı iki kez aldıklarını, bazıları ise hiç almadıklarını söyleyerek sosyal medyada durumu paylaştı.

AFAD’ın bu sistemi yeni devreye aldığı ve söz konusu bildirimin sadece Turkcell abonelerine gönderildiği de dile getiriyor.

Öte yandan bildirim, dünyada acil durum bildirimi mantığının farklı işlediği eleştirilerine yol açtı.

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Sosyal medyada da çok sayıda kişi de bildirimle ilgili eleştiride bulundu.

İşte bu paylaşımlardan bazıları şöyle:

*Deprem oluyor sandım. Bu neydi böyle.

*Birden yüksek bir sesle şöyle bir mesaj geldi, kalbim yerinde yok şu an.

*AFAD, akıllı telefonlara arka arkaya 3 kez acil durum çağrısı gönderdi. Ufak çaplı kriz yaşayanlar burada mı?

*Dünyanın sonu geldi sandım.

*Savaş çıktı sandım", "

*Siren sesi ve titreşimle bu çağrıyı yollamak kimin fikriydi?

AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

iPhone ve Apple Watch'lardaki bu özellik, acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için gönderilen mesajlara imkan tanıyor. Bu mesajlar ülkedeki bir gelişme sonrasında hükümet tarafından yayınlanabilir, güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlarda yollanabiliyor.

ACİL DURUM UYARISI NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?

Hayati Uyarı Bildirimi seçeneği, iPhone veya Apple Watch’unuzda varsayılan olarak açık geliyor. Bu tip bir bildirim aldığınızda, ona yüksek bir siren sesi eşlik ediyor.

Eğer bu uyarıları almak istemiyorsanız, şu adımları takip etmelisiniz:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kadar kaydırın. Hayati Uyarı Bildirimi seçeneğinin yanındaki düğmeyi kapatın. Tekrar açma isterseniz, yine aynı yolu takip edebilirsiniz.





Android tabanlı telefonlarda, "Bu ayarı afet uyarıları, tehdit bildirimleri ve çocuk kaçırma (AMBER) uyarıları gibi belirli acil durum mesajlarını yönetmek için kullanabilirsiniz. Uyarı türlerini açıp kapatabilir, geçmiş uyarıları görüntüleyebilir, sesi ve titreşimi kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor. Sistemin kullanılabilmesi için de 'Güvenlik ve acil durum ardından Acil Yardım'a dokunun' deniliyor.

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GEÇTİĞİMİZ YIL 'EVDE KAL' BİLDİRİMİ GÖNDERİLMİŞTİ

Özellikle ABD ve Avustralya gibi ülkelerde sıkça rastlanan Uyarı Bildirim (Alert Notification) sistemi ülkemizde de geçtiğimiz yıl test edilmeye başlandı. Buna göre iPhone kullanıcıları cihazlarına 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin geldiğini belirtmişti.