Teknoloji AFADın hayati uyarı bildirimi telefonda nasıl açılır ve kapatılır?
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AFAD'ın 'hayati uyarı bildirimi' telefonda nasıl açılır ve kapatılır?

IPhone kullanıcılarına AFAD tarafından gönderilen çok yüksek sesli 'Hayati Uyarı Bildirimi' milyonlarca kullanıcı arasında kısa süreli korkuya yol açtı. Acil bildirim uyarısı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Peki Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Neden ve kimlere gönderildi? Hayati Uyarı Bildirimi nasıl açılır veya kapatılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD bildirimi nasıl açılır ve kapatılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? AFAD bildirimi bana neden gelmedi?
AFAD'dan hayati uyarı bildirimi

AFAD tarafından Türkiye genelinde milyonlarca iPhone kullanıcısına gönderilen sesli uyarı mesajı, kullanıcılar arasında korkuya yol açtı.

Hayati Uyarı Bildiriminde, “Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız” ikazı yer aldı.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI


Bazı kullanıcılar aynı mesajı iki kez aldıklarını, bazıları ise hiç almadıklarını söyleyerek sosyal medyada durumu paylaştı.

AFAD’ın bu sistemi yeni devreye aldığı ve söz konusu bildirimin sadece Turkcell abonelerine gönderildiği de dile getiriyor.


Öte yandan bildirim, dünyada acil durum bildirimi mantığının farklı işlediği eleştirilerine yol açtı.

Sosyal medyada da çok sayıda kişi de bildirimle ilgili eleştiride bulundu.

İşte bu paylaşımlardan bazıları şöyle:

  • *Deprem oluyor sandım. Bu neydi böyle.
  • *Birden yüksek bir sesle şöyle bir mesaj geldi, kalbim yerinde yok şu an.
  • *AFAD, akıllı telefonlara arka arkaya 3 kez acil durum çağrısı gönderdi. Ufak çaplı kriz yaşayanlar burada mı?
  • *Dünyanın sonu geldi sandım.
  • *Savaş çıktı sandım", "
  • *Siren sesi ve titreşimle bu çağrıyı yollamak kimin fikriydi?

AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

iPhone ve Apple Watch'lardaki bu özellik, acil durumlarda kullanıcıların uyarılması için gönderilen mesajlara imkan tanıyor. Bu mesajlar ülkedeki bir gelişme sonrasında hükümet tarafından yayınlanabilir, güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlarda yollanabiliyor.

ACİL DURUM UYARISI NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?

Hayati Uyarı Bildirimi seçeneği, iPhone veya Apple Watch’unuzda varsayılan olarak açık geliyor. Bu tip bir bildirim aldığınızda, ona yüksek bir siren sesi eşlik ediyor.

Eğer bu uyarıları almak istemiyorsanız, şu adımları takip etmelisiniz:

  1. Ayarlar > Bildirimler'e gidin.
  2. Ekranın en alt kısmına kadar kaydırın.
  3. Hayati Uyarı Bildirimi seçeneğinin yanındaki düğmeyi kapatın.
  4. Tekrar açma isterseniz, yine aynı yolu takip edebilirsiniz.

Android tabanlı telefonlarda, "Bu ayarı afet uyarıları, tehdit bildirimleri ve çocuk kaçırma (AMBER) uyarıları gibi belirli acil durum mesajlarını yönetmek için kullanabilirsiniz. Uyarı türlerini açıp kapatabilir, geçmiş uyarıları görüntüleyebilir, sesi ve titreşimi kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor. Sistemin kullanılabilmesi için de 'Güvenlik ve acil durum ardından Acil Yardım'a dokunun' deniliyor.



GEÇTİĞİMİZ YIL 'EVDE KAL' BİLDİRİMİ GÖNDERİLMİŞTİ

Özellikle ABD ve Avustralya gibi ülkelerde sıkça rastlanan Uyarı Bildirim (Alert Notification) sistemi ülkemizde de geçtiğimiz yıl test edilmeye başlandı. Buna göre iPhone kullanıcıları cihazlarına 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin geldiğini belirtmişti.

Ankara'da bugün de sağanak var: Valilikten bir uyarı daha
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Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.<br>
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Hafta sonu su baskınlarının yaşandığı kentte, bugün de şiddetli yağış bekleniyor.
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Ankara Valiliği de yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
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Son yapılan Twitter paylaşımında da vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
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Beklenen yağış nedeniyle daha önceden okulların pazartesi günü tatil edildiği duyurulmuştu.
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ÜÇ ÖLÜ, BİR KAYIP<br><br>Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. <br><br>
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Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.’yi arama çalışmaları devam ediyor.
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Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt’ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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Daha sonra Akyurt’un Teberik Köyü’nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Selden en çok etkilenen Akyurt ilçesinde ise temizlik çalışmaları devam ediyor.
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Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.
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İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.<br><br>
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Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.<br><br>
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OTOMOBİL KÂĞIDA DÖNDÜ<br><br>Ankara’da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan Honda markalı bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.
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Ankara'da bugün de sağanak var: Valilikten bir uyarı daha
Ankara'da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Selden en fazla etkilenen Akyurt ilçesinde temizlik çalışmaları sürüyor.


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