Gündem Bakan Koca Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak
POLİTİKA

Bakan Koca: Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak

Sağlık Bakanı Koca, ''Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini, yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" dedi.

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