​Bakan Koca: Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini, yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞINA GEÇİŞ İÇİN HEKİMLERDEN REKOR TALEP

Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2022

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3'üncü dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" dedi.

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