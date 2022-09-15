Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi: Üçe ayrılacak

Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak.

SAĞLIKTA ŞİDDETE YÖNELİ ÇALIŞMA

Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak. Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacak.

GÜVENLİK KAMERALARI SES KAYDI DA YAPACAK

Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak. Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.

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