Hayat Sağlık Bakanlığından acil servis düzenlemesi Üçe ayrılacak
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Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi: Üçe ayrılacak

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler erişkin, kadın doğum ve çocuk olarak 3'e ayrılacak. Güvenlik önlemleri de artırılacak.

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Haber Merkezi Diğer
​Sağlık Bakanlığından acil servis düzenlemesi: Üçe ayrılacak
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Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak.

SAĞLIKTA ŞİDDETE YÖNELİ ÇALIŞMA

Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak. Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacak.

GÜVENLİK KAMERALARI SES KAYDI DA YAPACAK

Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak. Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.

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