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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının bu ayki maaşlarına temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödemenin de yansıtılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak sağlık çalışanlarının maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, maaşlara ek olarak taban ödemenin de yapılacağını söyledi.

"Taban ödeme de görünecek"

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."

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