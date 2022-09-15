Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak sağlık çalışanlarının maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, maaşlara ek olarak taban ödemenin de yapılacağını söyledi.

"Taban ödeme de görünecek"

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."

Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda, temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2022

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