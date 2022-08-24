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ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktorlar kamuyu seçecek

Sağlıktaki “Beyaz Reform”la ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yurt dışına gidişler azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin” dedi. Koca, 85 bin yardımcının alınacağı sağlık sektöründe her polikliniğe bir sekreter verileceğini açıkladı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktorlar kamuyu seçecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Koca, MHRS'den randevu alınamamasının hatırlatılması üzerine doktorların yurt dışına çıkışına da gönderme yaparak şunları kaydetti: “Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

MESAİ SONRASI TEŞVİK

  • “Yeni dönemde sağlıkta 'Beyaz Reform' diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık” diyen Koca, şöyle devam etti: “Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizin daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz.”

Grip aşısı herkese yeterli

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 vakalarının 3-4 hafta önce pik noktasına eriştiğini belirterek, "Şu an on bin rakamlarına indi. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz” dedi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durumun söz konusu olmayacağını bildiren Koca, grip aşısına da değindi. Koca, "Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var” diye konuştu.

Maymun çiçeği korkulacak bir hastalık değil

  • Maymun çiçeğinde 11 vaka olduğunu söyleyen Koca, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak” dedi.

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