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Gündem Bakan Kocadan patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama
BURSA

Bakan Koca'dan patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa'da yaşanan servis aracındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fahrettin Koca

Bursa Osmangazi'de dün saat 07.30 sıralarında cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 13 kişi kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Saldırının terör eylemi olduğu açıklandı.

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BAKAN KOCA'DAN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi:

"Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Bursa'daki EYP'li terör saldırısında şehit olmuştu: İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören
FOTOĞRAF 32
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Bursa'da infaz koruma memurlarını servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit için cenaze töreni düzenlendi.
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Düzenlenen törene İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda polis memuru katıldı.
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Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 7 infaz koruma memuruna \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
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'FAİLLER BULUNACAK'<br><br>Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini aktaran Soylu, \"İnşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza eylesin\" dedi.<br><br>
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Şehit kızının ağladığını gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağlayan şehit kızının yanına giderek başını okşayıp “Senin baban bir kahraman yavrum.” diyerek teselli etti.<br><br>
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Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı.
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Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, birçok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.
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Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracıyla Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.<br><br>
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Havalimanındaki törende ise infaz koruma memurları, şehidin tabutunu omuzlayarak tekbirler eşliğinde askeri uçağa taşıdı.<br><br>
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Şehidin ailesi ve yakınları, Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.<br><br>
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Bursa'daki EYP'li terör saldırısında şehit olmuştu: İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit için tören düzenlendi. Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı. İçişleri Bakanı Soylu, “Senin baban bir kahraman yavrum" diyerek 7 yaşındaki şehit kızını teselli etti.


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