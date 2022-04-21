Bakan Koca'dan patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bursa Osmangazi'de dün saat 07.30 sıralarında cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 13 kişi kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Saldırının terör eylemi olduğu açıklandı.

GÜNDEM Cezaevi aracına bombalı saldırı: El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar, bir personel şehit oldu

BAKAN KOCA'DAN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi:

"Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

REKLAM

13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

BURSA’DA DÜN YAŞANAN PATLAMA

Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2022

ÖZGÜN Bursa Orhangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: Yaralı veya ölü var mı?