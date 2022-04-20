Bursa Orhangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: Yaralı veya ölü var mı?

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.
BURSA'DA İNFAZ MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olay Osmangazi'nin Yenikaraman mahallesinde 7.30 sularında meydana geldi.
PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI İNFAZ MEMURU VAR MI?
- Bursa Orhangazi'de seyir halinde otobüsün patlamasının sonucunda ilk belirlemelere göre 1 cezaevi personeli hayatını kaybetti. 1'i ağır 6 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.
İNFAZ MEMURLARININ BULUNDUĞU OTOBÜSTEKİ PATLAMANIN NEDENİ NEDİR?
Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.