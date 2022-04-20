Bursa Orhangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: Yaralı veya ölü var mı? Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde infaz koruma memurlarının bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Yaşanan olayın ardından son gelişmeler takip ediliyor. Bursa'da infaz memurlarını taşıyan otobüsün patlama nedeni merak ediliyor. Peki, patlamanın ardından son durum ne? Patlama neden meydana geldi? Olayda ölü veya yaralı var mı? İşte ayrıntılar...

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