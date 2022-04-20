Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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