Bakan Kurum: 154 milyon lira değerinde 14 eser ve hizmetin açılışını yapıyoruz

Bakan Kurum, bir dizi programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak için Konya’ya geldi. Bakan Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçede İLBANK desteğiyle yapılan altyapı yatırımlarının toplu açılışı ve İLBANK Bölge Hizmet Binası’nın temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kurum, baba yurdu Konya’da hemşehrileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Türkiye’nin lokomotif şehri, çalışkan şehri Konya’mız her açıdan donatılırsa, en güçlü yatırımlarla ayağa kalkarsa, tüm Türkiye ayağa kalkar diyoruz. Medeniyet şehri, tarih ve kültür şehri; lider şehir Konya yürümeye bir başladı mı, tüm Türkiye arkasından yürür diyoruz. İşte bunun için ülkemizin 81 şehriyle birlikte, Konya’mızı da hak ettiği o en güzel eserlere, en kalıcı hizmetlere, en değerli yatırımlara kavuşturmanın tüm ekibimizle birlikte gayreti içindeyiz. Elhamdülillah, bugün de elimiz boş gelmedik. İller Bankamıza ve Büyükşehir Belediyemize ait, yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz” dedi.

"Her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz"



Konya’yı, vatanın her karış toprağını çok sevdiklerini belirten Bakan Murat Kurum, “Nice gadre uğramış bu cennet vatanı 20 yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılanların 10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmemizin gerisinde; işte bu aşk, bu sevda vardır. Varsın birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını, kendi kişisel kariyerlerinin bir basamağı olarak görsünler. Kurdukları ittifaklarla, bir masanın etrafına ve altına topladıkları ihtiras sahipleriyle yol yürüsünler. Bu milletin tek derdine bile deva sunmamaya, geleceğine tek bir olumlu mesaj vermemeye, milletin saadetine dair tek bir umut sunmamaya, iyiliğe, güzelliğe ve hayra dair bir cümle kurmamaya; milletin canıyla kurduğu cumhuriyetimize ve halka dair tek bir projeleri, yatırımları, hayalleri olmayanlara aldırmayın. Herkes işini yapacak, kimisi hayra, kimisi şerre fren olacak. Kimisi hayrı artıracak, kimisi şerri azdıracak. Biz yatırımlarımızı yapmaya, her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü hakiki sevdanın gereği budur. Bu sevdayla; Konya’mızın 31 ilçesinin tamamında, çalışmalarımıza ilk günkü aşka, heyecanla, azimle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bir taraftan 16 millet bahçemizle Konya’mızda yeşil alan miktarını artırıyor, diğer yandan bin yıllık ecdat mirası Alaeddin Tepesi’nin çevresini güzelleştiriyoruz. Konya’nın en büyük problemlerinden olan hava kalitesini iyileştiriyor, ekolojik koridorlar ve bisiklet yolları projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yine bir yandan Konya’mızın tamamında sosyal konutlar inşa ederken diğer yandan Şükran Mahallesi, Mevlana Meydanı, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok noktada dönüşüm ve tarihi ihya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle sanayi alanlarının dönüşümü noktasında Konya’mızda çok özel, çok önemli projeler yürütüyoruz. Köhnemiş sanayi alanlarını şehrimizin dışına taşıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesini Konya’mızda inşa ediyoruz. Tüm yatırımlarımızın Konya’mız için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Girdiğimiz her yolu milletimizin desteğiyle zaferle sonuçlandırdık"

Milletin hizmetkarı olduklarını kaydeden Bakan Kurum, “Günün 24 saati milletle beraberiz. Cenab-ı Allah’a hamdolsun girdiğimiz her yolu milletimizin desteğiyle zaferle sonuçlandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturduk. Bu cennet vatanın her metrekaresine yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Zulmü hiç alkışlamadık. Zalime hiç boyun eğmedik. Milletin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri, sokakları ateşe verenlere, kanlarımızla aldığımız bu vatana diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan hainlere, milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de Rabbimize dayandık, milletimizin duasına güvendik. Bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide de yürütüyoruz. Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek, ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; ‘bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın’. Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın. İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama evelallah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı, yavrularımızı bekliyor. Güçlü Türkiye, nasıl salgının, terörün, vesayetin üstesinden geldiyse küresel bir krizden kaynaklanan bu hayat pahalılığı sorununu bitirecektir. Bizim devletimiz artık, ne içeriden ne dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke değil; evelallah tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Milletimizin bağımsızlığını ve geleceğini her şeyden mukaddes görüyoruz. Bunun için de canımızı dişimize takıyoruz; 81 ilimizi baştanbaşa yatırımla, üretimle, yeni istihdam alanlarıyla dolduruyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizin hiçbirini, görüntü, reklam, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına terk etmedik, etmeyeceğiz"

Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye’nin gücünü, bölgede ve dünyada herkesin gördüğünü aktaran Murat Kurum, “Türkiye vakti gelmiş bir fikirdir, bu fikrin karşısında Allah’ın izniyle, bundan böyle kimse duramaz. Hem yerelde hem küreselde güneş gibi yükselen Türkiye’ye mani olamaz. Biz bakanlık olarak şehirlerimizin geleceğinden sorumlu bir kurumuz. Açık ve net söylüyorum; şehirlerimizin hiçbirini, görüntü, reklam, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, bu şehirlere, bu cennet vatana hizmeti, birileri gibi, hiçbir dünya telaşına, hiçbir dünya kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi; eser üretme, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara, milletimizle birlikte gereken dersi vereceğiz” dedi.

Vali Vahdettin Özkan, iklim değişikliğine gelen riskleri bertaraf etme noktasında Konya’nın öncü olmasının herkes açısından büyük bir zenginlik olduğunu söyleyerek, “Bakanımızın, genel olarak hükümetimizin, devletimizin, genel stratejilere uyumlu, sonuç odaklı dokunuşlarıyla ayrı bir şans yaşıyoruz. Şehirdeki yaşam kalitesini artırma yönünde belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız ve Konya’da yaşayan herkesin buna destek olması ayrı anlamlı, önemli. Ben de bu dayanışmanın olduğu bir yerde bereketin bol olacağını belirtmek istiyorum” şeklide konuştu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti kadroları olarak yatırım ve hizmet siyasetinin, eser siyasetinin temsilcileri olduklarını kaydederek, “Konya’mızda ne zaman bir açılış yapılıyorsa ne zaman eserlerin temeli atılıyorsa inanın bu öyle sayıyla olmuyor. Bir anıt, bir çeşme ya da bir kayda değer kabul edilmeyen yatırım değil; 10, 15, 20 yatırım birden kamuoyuna takdim ediliyor, halkımızın hizmetine sunuluyor” ifadelerini kullandı.

"İLBANK desteğiyle 280,6 milyon liralık altyapı yatırımı hayata geçirildi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yıl içinde hem Konya’da hem de ülkenin her köşesinde hayal bile edilemeyen çok büyük yatırımların başladığına ve kısa sürede tamamlandığına şahit olduklarını belirterek, “Bugün temelini atacağımız ve toplu açılışını yapacağımız yatırımlar da şehrimize bu anlamda değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam standardının artmasına katkı sağlayacaktır” dedi. Konya’da dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir alanda vatandaşların ihtiyaçlarından doğan hizmetleri hızlı ve çevreci bir anlayışla gerçekleştirmenin ‘Konya Modeli Belediyecilik’ düsturunun en büyük önceliği olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bu süreçte hükümetimizin ve bakanlığımızın büyük destekleriyle Konya tarihinin en büyük yatırımlarını birer birer hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

İLBANK’ın desteğiyle kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi ve sürdürülebilir şehirleşmeye katkı sağlanması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Altay, bu çerçevede açılışı yapılan ve son 3 yılda 31 ilçede hayata geçirilen altyapı projelerinin 280 milyon 600 bin TL’ye mal olduğunu belirtti. Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, ilçe belediyelerimizle, Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve tüm hemşehrilerimizle el ele vererek şehrimizin altyapısını güçlendirmek; yaşam standartlarını artırmak adına azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda şehrimize kazandırılan tüm bu yatırımlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük’e ve elini taşın altına koyarak Konya’mızın aydınlık yarınları için gayret gösteren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ise, “Yurdun dört bir köşesinde, onlarca alanda binlerce hizmet üretiyor, insanımızın yüzünü güldürüyor, şehirlerimizi büyütüyor, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyor ve doğayla barışık yatırımlar yapıyoruz. Konya’daki yatırımlarımızı yakından takip eden bakanımızın destekleriyle Konya gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Özellikle son 4 yılda Konya’da yapılan açılışlar ve temel atmalar da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz, bankamız öz kaynaklarından sağladığımız finansman ile toplam maliyeti 281 milyon TL olan 14 adet içme suyu, kanalizasyon, yol ve üstyapı yatırımlarımızın açılışını gerçekleştirmekteyiz. Toplam yatırım bedeli 648 milyon TL olan 14 adet merkez ve ilçelerimizdeki projelerde de çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirilirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şehre kazandıracağı İLBANK Bölge Hizmet Binası’nın da temeli atıldı.