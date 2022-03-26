Rusya’ya ticaret mavi hattan: İstanbul ve Samsun'dan Ro-Ro seferleri

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’nin kuzey pazarlarına ulaşması zorlaştı. Özellikle ticaret ürünlerinin nakliyesinde önemli sorunlar yaşanıyor. Türk ihracatçısının karşı karşıya kaldığı bu zorluğu aşmak için Karadeniz’de yük taşıyan TIR’ların gemilerle taşınması planlanıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, lojistikte yaşanan sorunların aşılması için güvenli mavi hat üzerinden Ro-Ro seferleri düzenlenmesinde büyük yol alındığını söyledi.

İzzet Ekmekçibaşı; Türk markalarının yaptırımlar nedeniyle Batılı firmaların çekildiği Rusya’da boşalan AVM’lere açılma fırsatı doğduğunu da anlattı.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken ortaya çıkan sorunlar ve yeni ticari fırsatları Yeni Şafak’a anlattı:

İHRACATIMIZ 300 MİLYON $ DÜŞTÜ

Türkiye’den Rusya’ya aylık, yaklaşık 600 milyon dolarlık aylık bir ihracatımız var. Bir aydır buradan oraya çok fazla bir ihracatımız olmadı. Kapılardaki beklemeler, lojistik problem, döviz kurunun Rusya’da çok fazla artmasından dolayı bir düşüş yaşandı. Bir ayda 300-400 milyon dolarlık bir kaybımız oldu.

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RO-RO SEFERLERİ RAHATLAMA SAĞLAR

Türkiye, lojistik sorunun çözülmesi konusunda güvenli mavi hat gibi çalışmasını sürdürüyor. Bununla ilgili en belirgin çalışma Ro-Ro seferleri ile ilgiliydi. O konu çözüldü. Novorossiysk- Samsun, Novorossiysk-İstanbul hattıyla ilgili çalışmalara önümüzdeki kısa sürede başlanacak. Bu da kara yolundaki özellikle Gürcistan-Rusya sınırındaki birikmelerin büyük bir kısmını alacak, rahatlama olacak. Dolayısıyla ulaşım konusu da bu şekilde çözüme kavuşturulmuş olacak. Kara yolundaki tek alternatif yol olan Gürcistan-Rusya sınırındaki yığılmalar, Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla çözülmüş olacak.

RUS AVM İŞLETMECİLERİ İSTANBUL’A GELİYOR

Ancak bunu telafi etmek için şu an çalışma yapıyoruz. Nisan ayından sonra ambargo kapsamında Rusya, AB ve Afrika’dan aldıkları ürünlerin hiçbirini alamayacaklar. Sektörel bazda, iş insanlarımız o boşluğu nasıl doldururlar diye çalışmasına başladık. AVM’lere çok acil ihtiyaç var, mağazalar boş. Pazartesi günü Rusya’daki AVM’lerin sahipleri, yöneticileri ile bizim markalar ve bu markaların oluşturduğu birleşik markaların birliğini karşı karşıya getireceğiz. Tüm konuları masaya yatıracağız. Görüşme sonrasından çıkan sonuca göre buradaki iş insanlarının, Moskova’ya gitmelerini sağlayacağız. İkinci görüşmeleri de Rusya’da yapacağız. Ondan sonra da geri kalan işleri de iş insanları, marka sahipleri devamını getirecekler.

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HER AY İKİ ÜÇ SEKTÖRLE BULUŞ PLANI

Rusya’nın ihtiyaç duyduğu inşaat malzemeleri, yapı kimyasalları, inşaatla ilgili her türlü malzemelerle ilgili Türkiye’deki üreticileri, firmaları, karşı taraf alıcıları ile buluşturacağız. Daha sonra ise otomotiv sektörüne gireceğiz. Her ay iki üç toplantı yaparak sektörel bazda bu açığı kapatmayı düşünüyoruz.

İzzet Ekmekçibaşı

En büyük sorun kur farkı

Ticaretin önündeki en büyük sorun paranın transferi konusu. Alıcı ve satıcı için yüksek bir kur farkı zararı doğuyor. Bankada alım kuru ile satım kuru arasında yüzde 35’lik bir fark var. 1 doları 100 rubleye bozduruyorsunuz. 1 dolar aldığınızda 130 ruble ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu fark alıcıyı da satıcıyı da zarar ettiriyor. Finansla ilgili bakanlık çalışmaları iki yönde ilerliyor. Birincisi ruble ile ticaret.

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Bununla ilgili yürürlükte bir kanun var. Ama çok küçük çapta bir ticaret için elverişli. Karşılıklı hükümetler arası garantiler verildikten sonra, mevcut şu anda 7 milyar dolarlık bir ihracat hacmimiz var. 27 milyar dolar da ithalatımız var. Rusya ile olan ticaretimizde 20 milyar dolarlık bir açığımız var. Bu 7 milyar doların üstüne 7 milyar dolar daha Rusya, Merkez Banka’mıza ruble ile garanti verirse ticaretin önü açılmış olur. Ticaretimizde 7 milyar dolar değil 15 milyar dolarlara kadar çıkar.

RUSYA PAZARINDA KALICI OLMALIYIZ

Şu anda Türk firmaları için çok büyük bir fırsat var ama bunu fırsatçılığa çevirmemek lazım. Rusya ile ticaretimiz bir kereye mahsus olmamalı. Bu ticareti kriz sonrasında da yapabilecek şekilde organize olmalıyız. Çok iyi bir imajımız var, bu imajımızı zedelemeyelim. Rusya pazarında kalıcı olmalıyız.