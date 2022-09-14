Bakan Kurum: Sosyal konut başvurusu 224 bini geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;
Sosyal konut başvurusu 224 bini geçti. Tüm şehirlerde projeye yoğun ilgi var.
Gençlerimiz projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacak.
Arsalar bin 604 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vadeyle devam edecek.
Toplam daire bedelinin yüzde 10'u peşin olarak ödenecek.
Önümüzdeki ay etap etap temelleri atacağız.
2+1 evler 608 bin lira TL, 3+1 evler 850 bin TL ödeme yapılacak.
Başvurular Ekim sonuna kadar devam edecek.
Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Taksitler 2 bin 280 liradan başlıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları dün duyurdu. Sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Projesi başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri.
Başvurular nasıl yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı \"İlk Evim, İlk İş Yerim\" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra \"konut belirleme kurası\" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.
Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.
Başvuruda kimlik numarası detayı
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak. Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler. 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.
Ödemeler ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında 2+1 ve 3+1 konutların aylık ödemeleriyle ilgili detay açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, \"Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir\" ifadelerini kullandı.
Sosyal konuta başvuru şartları
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; • T.C. vatandaşı olması, • Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması, • Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç). • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç) • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. • Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir. • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden \"HAK SAHİPLİĞİ\" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)
Sosyal konut başvuruları başladı: Kimlik numarası detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları dün duyurdu. Sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Projesi başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri.