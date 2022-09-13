Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Taksitler 2 bin 280 liradan başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler" dedi.

Erdoğan, "Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut projesinin ayrıntılarını açıkladı: Başvurular yarın başlıyor

Erdoğan, "İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM