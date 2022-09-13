Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Taksitler 2 bin 280 liradan başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Taksitler 2 bin 280 liradan başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine konuştu. 250 bin konut inşa edileceğini açıklayan Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ sosyal konut projesi 2+1 3+1 ev taksitleri ne kadar?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler" dedi.

Erdoğan, "Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut projesinin ayrıntılarını açıkladı: Başvurular yarın başlıyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Konut projesinin ayrıntılarını açıkladı: Başvurular yarın başlıyor

Erdoğan, "İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut kontenjan ayırıyoruz
OYNAT 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut kontenjan ayırıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz'' dedi.
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