Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar CHP'li İzmir'de belediye çalışanları tarafından yapılan yol çalışması sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacı kesildi. Ağaç kıyımına tepki gösterenlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Bakan Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar" ifadelerini kullandı.

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