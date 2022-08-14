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İZMİR

Bakan Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar

CHP'li İzmir'de belediye çalışanları tarafından yapılan yol çalışması sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacı kesildi. Ağaç kıyımına tepki gösterenlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Bakan Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurumdan İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki: Lafta en çevreci kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Kurum, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yarım asırlık ağacı kökünden kesti: Yazıklar olsun
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yarım asırlık ağacı kökünden kesti: Yazıklar olsun
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol yapımı sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacını kökünden kesti. 50 yıllık ağacın kesilmesi büyük tepki kesti. Kesimi görüntüleyen vatandaşlar 'Yazıklar olsun' diyerek duydukları rahatsızlığı dile getirdi.


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