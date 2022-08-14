CHP’li İzmir Belediyesi’nin ağaç katliamına tepki yağdı: Lafa gelince doğa dostu

İzmir Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde belediye ekipleri yol çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında yol üzerinde bulunan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacı ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başka bir yere taşınmayıp kökünden kesildi.

CHP'li belediyelerin birçok zaman yeşili savunup, ağaç katliamlarına dikkat çekmek için yapmış oldukları söylemler, bu görüntülerin gölgesinde kaldı.

Görüntülere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları yarım asırlık çam ağacını kesti - Video

"Bari olanı yıkmayın"

Dağ, açıklamasında "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan AK Parti'li isimlerden de olaya tepkiler geldi.

"Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?"

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık (!) sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: 'Taşıyamaz mıydı?' Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?’’ değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise şunları kaydetti:

"Lafa gelince doğa dostu"

"Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi. Lafa gelince doğa dostu, gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer. Yazık."

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"Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de kendileri Karşıyaka'yı yeşillendirirken onların 50 yıllık fıstık çamını kestiğini belirterek "Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır.’’ paylaşımında bulundu.