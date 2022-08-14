Gündem CHPli İzmir Belediyesinin ağaç katliamına tepki yağdı Lafa gelince doğa dostu
İZMİR

CHP’li İzmir Belediyesi’nin ağaç katliamına tepki yağdı: Lafa gelince doğa dostu

Her fırsatta yeşili savunan CHP'li belediyelerin, ağaç katliamlarına dikkat çekmek için yapmış oldukları söylemler yine sözde kaldı. CHP'li İzmir'de belediye çalışanları tarafından yapılan yol çalışması sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacı kesildi. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediyenin yaptığı ağaç katliamına tepkiler art arda geldi.

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Haber Merkezi AA
CHP’li İzmir Belediyesi’nin ağaç katliamına tepki yağdı: Lafa gelince doğa dostu
CHP’li İzmir Belediyesi’nin ağaç katliamına tepki yağdı.

İzmir Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde belediye ekipleri yol çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında yol üzerinde bulunan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacı ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başka bir yere taşınmayıp kökünden kesildi.

CHP'li belediyelerin birçok zaman yeşili savunup, ağaç katliamlarına dikkat çekmek için yapmış oldukları söylemler, bu görüntülerin gölgesinde kaldı.

Görüntülere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları yarım asırlık çam ağacını kesti - Video

"Bari olanı yıkmayın"

Dağ, açıklamasında "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan AK Parti'li isimlerden de olaya tepkiler geldi.

"Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?"

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık (!) sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: 'Taşıyamaz mıydı?' Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?’’ değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise şunları kaydetti:

"Lafa gelince doğa dostu"

"Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi. Lafa gelince doğa dostu, gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer. Yazık."

"Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de kendileri Karşıyaka'yı yeşillendirirken onların 50 yıllık fıstık çamını kestiğini belirterek "Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır.’’ paylaşımında bulundu.

İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi: Hassasiyet değil katliam
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İstanbul Şubesi'nde İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde kesilen 112 tarihi çınar ağacının katledilmesi sonrasında hazırlanan bilimsel raporu düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.
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Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi mart ayında Beşiktaş Çırağan ve Dolmabahçe caddelerinde bulunan 112 çınar ağacını kanser oldukları gerekçesi ile kesmişti.
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Anıt ağaçların katledilmesinin ardından Bitki Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji uzmanları, Orman Mühendisleri ve vatandaşlar İBB yönetiminin bakım ve tedavisini yapmadığı anıt çınarlarını kasıtlı olarak kuruttuğunu belirterek tepki gösterdi.
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Katliamın ardından Orman Mühendisleri Odası bilimsel veriler ışığında kesilen tarihi anıt çınarları inceledi.
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Hazırlanan raporda İBB yönetiminin herhangi bir bilimsel çalışma yapmadan çınar ağaçlarının kasıtlı olarak kurutularak kesildiğine değinildi.
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Orman Mühendisleri Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz tarafından Orman Mühendisleri İstanbul Şubesi'nde yapılan basın açıklamasıyla, hazırlanan rapor kamuoyuna duyuruldu. Türkyılmaz yaptığı açıklamada, \"Orman Mühendisleri Odamız Genel Merkezi tarafından oluşturulan Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulumuzun oluşturduğu alt komisyon marifetiyle mart ayından beri meşgul eden İstanbul'un tarihi çınarlarıyla ilgili süreci inceledi. İBB yönetimi, son 2 yıl içerisinde Çırağan Caddesinde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir.<br><br>
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Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır\" dedi.<br><br>
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Raporun hazırlanmasında ve konun araştırılmasında konusunda uzman 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinin bulunduğunu belirten Türkyılmaz, \"Hazırlanan raporda, Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır\" ifadelerine yer verdi.<br><br>
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Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate raporun hazırlandığına değinen Türkyılmaz, \"Çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur.<br><br>
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Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir.<br><br>
İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi: Hassasiyet değil katliam
İBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman iki profesör, bir doktor, iki uzman olmak üzere toplam beş orman mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımıyla tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi.


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