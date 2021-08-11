Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli yanan evler var

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:
- "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz.
- (Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.
- Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor."
Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle:
(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız.