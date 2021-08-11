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POLİTİKA

Bakan Pakdemirli: Bucak yangını tehlikeli yanan evler var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz" dedi. Pakdemirli, "(Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli: Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık
Bakan Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Marmaris’te açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları söyle:

  • "Köyceğiz yangınında yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdık. Yangının sonuna doğru geliyoruz.
  • (Burdur) Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var.
  • Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırlanıyor."

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle:

(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız.

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