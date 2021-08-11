Ekonomi Yangınlardan etkilenenlerin borçlarını üç ay öteleyecek
İŞ DÜNYASI

Yangınlardan etkilenenlerin borçlarını üç ay öteleyecek

Yangın felaketinin yaşandığı bölgelerdeki müşterilerine yönelik destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde yangından etkilenen müşterilerinin kredi kartı ekstrelerini ve finansman taksit ödemelerini, ilave kâr payı ve masraf almadan 3 ay öteleme kararı aldı.

Haber Merkezi İHA
Kuveyt Türk yangınlardan etkilenen müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek
Foto/arşiv

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, başta Antalya Manavgat olmak ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören müşterilerinin yanında olmak için harekete geçti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre yangın felaketinden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve yaralarını sarmaya katkıda bulunmak amacıyla destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde müşterilerinin kredi kartı ekstrelerini ve mevcut finansman taksitlerini, ilave kâr payı ve herhangi bir masraf almaksızın 3 ay erteleyecek.

Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde müşterilerinin yanında olmayı önemseyen Kuveyt Türk, en son Rize, Artvin ve Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından müşterilerinin bireysel kredi kartı borçlarını ve bireysel finansman taksit ödemelerini ilave kâr payı ve masraf almadan 3 ay ötelemişti.

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