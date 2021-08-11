Gündem Bodrumda gece görüşlü dört helikopter görev yaptı Yangın kontrol altına alındı
MUĞLA

Bodrum’da gece görüşlü dört helikopter görev yaptı: Yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi’nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Bodrum’da gece görüşlü dört helikopter görev yaptı: Yangın kontrol altına alındı
Bordum'daki orman yangını kontrol altına alındı.

Öğleden sonra başlayıp Dereköy Mahallesi sırtlarına yayılarak devam eden yangına, arazinin sarp olması sebebiyle karadan müdahale yapılamadı. Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü.

DHA

4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA’larla çevrildi.

DHA

Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı.

DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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