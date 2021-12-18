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İSTANBUL

Bakan Soylu göçmenlerle buluştu: Hep birlikte kardeşliğimize sımsıkı sarılalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Göçmenler Günü Programı'nda konuştu. "Biz inanıyoruz ki Yunus'un ve Mevlana'nın yolundan gidenler, bu dünyada da öteki dünyada da kazançlı çıkacaklardır." diyen Bakan Soylu, "Allah'ınızı severseniz yolunuzdan sapmayınız. Hep birlikte kardeşliğimize sımsıkı sarılalım ve devam ettirelim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylu göçmenlerle buluştu: Hep birlikte kardeşliğimize sımsıkı sarılalım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Göçmenler Günü Programı'nda, göçmen sanatçıların sergilediği performanslar sayesinde Mevlana gibi dünyanın etrafında dönüldüğünü, insanların Yunus gibi birbirine ulaştığını söyledi.

Gecede söz alan konuşmacıların "Hepimiz göçmeniz" vurgusu yaptığını aktaran Soylu, "Hepimiz göçüyoruz. Çünkü Allah bize bir tembihatta, 'Hüküm Allah'ındır." diyor. Bir tembihatı daha var 'Mülk de Allah'ındır.' Hiç unutmamak gerekir. Biz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız ve bir sınavdayız. Her zaman söylerim, para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor mu diye? Bizleri şımartmadığı gibi inşallah gelecek nesilleri de şımartmaz." diye konuştu.

Soylu, yarın sabah Kilis'te olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ardından Cerablus, Azez, Mare, El Bab ve vakit olursa İdlib'e geçeceğiz. Eğer Allah istemeseydi bir tek yaprak kımıldamazdı. Bunu bilmenizi isterim. Hiçbir şeyin yapıcısı biz değiliz. Eğer yolunda yürürsek Cenab-ı Allah nasip eder. Biz hep birlikte bir sınavdan geçiyoruz ve bu sınavda Cenab-ı Allah'ın tembihatlarına sıkı sıkıya sarılan bir liderimiz var, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Herkes bir şey söylüyor ama O, Allah'ın tembihatlarına ve O'nun sözlerine, cümlelerine talip. O'nun cümlelerine talip olmaya da devam ediyor. Bakalım bizler mi kazançlı çıkacağız yoksa dünyaya tapanlar mı? Biz inanıyoruz ki Yunus'un ve Mevlana'nın yolundan gidenler, bu dünyada da öteki dünyada da kazançlı çıkacaklardır. Allah'ınızı severseniz yolunuzdan sapmayınız. Hep birlikte kardeşliğimize sımsıkı sarılalım ve devam ettirelim. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.

Bakan Soylu konuşma yaptığı esnada kendisine not getirildi. Notu okuyan Soylu, 'Oh, hayırlı olsun. Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' diyerek 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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