​İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye tüm mazlumlara el uzattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 12’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Soylu, gençlere çağrıda bulunarak, “Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım, takım arkadaşı olalım. Şu ana kadar 410 bin gönüllü başvurumuz oldu. Bunun 91 bin 965’i en az bir eğitimi tamamladı, 173 bin 862’sinin de eğitimi devam etmektedir” dedi.

BÜYÜK BİR BAŞARI ORTAYA KOYDU

Bakan Soylu, AFAD’ın kamu kurumları arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayan bir çatı kurum olarak, Türkiye’nin afet yönetim gücünün tüm parçalarını bir araya getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

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“Hem Türkiye’nin köklü devlet geleneğinden istifade etti, hızlı teşkilatlandı, hızlı sonuç aldı hem de Türkiye’nin 21’inci yüzyılda ürettiği devlet gücünden istifade etti. Kendi ülkesindeki ve coğrafyasındaki afetzedelere, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar tüm mazlumlara el uzatabildi. Suriye kaynaklı göçün ilk dönemlerinde gelenlerin barınma, kayıt ve benzeri gibi işlerini büyük bir başarıyla yerine getirdi.”

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