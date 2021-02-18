Teknoloji İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu Operatörlerle birlikte yeni iletişim sistemi geliştiriyoruz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Operatörlerle birlikte yeni iletişim sistemi geliştiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operatör ve bakanlıkların ortak çalışmasıyla yepyeni bir mobil uygulama geliştirildiğini duyuruldu. Bu mobil uygulama, deprem anında otomatik olarak devreye girecek bir iletişim sistemi olarak çalışacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün düzenlenen Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde, geliştirilmekte olan yeni bir uygulamayla alakalı bilgiler verdi.

Uygulama temelde depremlerin ardından yaşanan problemini ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Yani aslında bakılırsa Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatörlerin servislerinde yaşanan aksaklıkların minimuma inme sürecini de kapsıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla alakalı açıklamaları şu şekilde:

    Afet oluyor herkes sokağa çıkıyor, telefonlara sarılıyor. Telefonlar kilit, yollar kilit. 2020'deki tüm depremlerde bunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Bu konuda beraber iletişimi sağlayabileceğimiz bir sistem için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile oturduk. Operatörlerle bir araya geldik.

Yani aslında bu noktada hem operatörler hem de bakanlıklar birlikte çalışarak özel bir akıllı telefon uygulaması geliştiriyor.

Deprem uygulaması operatörler ve bakanlıklar tarafından ortak çalışmayla geliştiriliyor.

Uygulama hangi görevi üstleniyor?

Geliştirilme aşamasındaki yeni uygulama, deprem anında otomatik olarak devreye girerek kişilerin doğrudan toplanma merkezine yönelmesini sağlıyor. Ayrıca bu tip durumlarda gelen acil kodlu aramalar otomatik olarak uygulama üzerinden cevaplanabilir hale geliyor.

Mobil uygulamanın en önemli noktalardan biri de enkaz altında kalan kişilerden sinyal alınabiliyor olması. Böylece AFAD ve benzer ekiplerle enkaz altındaki telefon arasında bir bağlantı kurularak yer tespiti mümkün hale gelecek.

Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz
GÜNDEM
Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz
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