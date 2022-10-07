Bakan Soylu: İkamet izninin kapandığı ilçe sayısı 10'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Göç' konulu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.

İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

İSTANBUL'DA 8 İLÇE YABANCI İKAMETİNE KAPANDI

Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

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