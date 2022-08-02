Bakan Soylu 'Müsamahamız yok' diyerek sınır dışı edilen göçmen sayısını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor ve kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor.2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı. 61 bin 14'ü geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonunun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." açıklamasında bulundu.



Kaçak göçe müsamahamız yok❗



✅Sınır duvarları yapılıyor

kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor.



✅2022’de 132.430 KAÇAK GÖÇMEN

YAKALANDI

61.014’ü ülkesine geri gönderildi.



Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur. REKLAM August 2, 2022

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