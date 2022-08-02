Gündem Bakan Soylu Müsamahamız yok diyerek sınır dışı edilen göçmen sayısını duyurdu
POLİTİKA

Bakan Soylu 'Müsamahamız yok' diyerek sınır dışı edilen göçmen sayısını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan ve sınır dışı edilen kaçak göçmenlerle ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
​Bakan Soylu Müsamahamız yok diyerek sınır dışı edilen göçmen sayısını duyurdu
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor ve kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor.2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı. 61 bin 14'ü geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonunun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." açıklamasında bulundu.

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