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Gündem Bakan Soylu Türkiyeden sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
ANKARA

Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları nedeniyle sınır dışı edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu Türkiyeden sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftarda bir araya geldi.

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 2016'dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin asayiş sorunları nedeniyle sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin eşine az rastlanan bir kitlesel göçe maruz kaldığını vurgulayarak, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir." dedi.

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Bakan Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir.

Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir. Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangidir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir."

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