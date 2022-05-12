Bakan Soylu Kılıçdaroğlu’nun büyükelçiyle konuşmasını açıkladı​: Cumhurbaşkanı 2-3 yıllığına seçilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir büyükelçiyle yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Aydın’daki Adnan Menderes Müzesi’nde düzenlenen “Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi” konulu foruma katılan Soylu, 28 Şubat’ta sarf edilen “bin yıl hedefinin”, bu topraklarda bin yıldır yaşayan milletin kimliğini değiştirmekle ilgili olduğunu söyledi. “Bin yıldır değiştirmek istiyorlar. Çünkü biz batının bize giydirdiği elbiseye girmedik bugüne kadar” diyen Soylu, bugünlerde büyükelçilerin hareketli olmasının da bununla bağlantılı olduğunu ifade etti.

SEÇİM PLANLARI

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Ben bir şey söyledim; ‘siz bir büyükelçiyi, birisine gönderdiniz’ dedim. ‘Ben göndermedim’ desin Sayın Kılıçdaroğlu. Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. ‘Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi’ diye dedikodusunu yaptınız. İlk cumhurbaşkanı seçilenin 2 veya 3 yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sonuçlarının Türkiye’nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim, sözde Millet İttifakı içindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan’ı, Ahmet Davutoğlu’nu nereye oturttuğunuzu, HDP’den nasıl oy devşirileceğini...”

İNSAFLI İNSANLAR VAR DA...

“Hiçbir hassasiyetiniz yok” diyen Soylu, şöyle devam etti: “Allah’tan bu ülkede CHP içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunları nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek bir tabloyu ortaya koyabiliyorlar. Sizin ne demokrasiye ne vatana ne ortaya koyduğunuz masaya saygınız olmadığını, biraz daha konuşurlarsa daha ötesini söyleyerek ortaya koyacağım.”

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