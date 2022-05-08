HDP’den 6’lıya aday desteği

CHP öncülüğünde toplanan yuvarlak masadaki 6 parti arasında 3’üncü yol ittifakı tartışmaları devam ediyor. Masada bulunan Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ayrı bir ittifak yapacağı ancak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’na destek vereceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2019 yerel seçimlerinde yapılan Ankara ve İstanbul ittifakının örneklem alınacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin de adayını çekerek ittifaka açık açık destek vereceği konuşuluyor.

3 PARTİ İTTİFAK KURACAK

Masanın bileşenlerinden küçük partilerin yeni bir ittifak kurması planlanıyor. DEVA ve Gelecek Partileri tek başına seçime gireceğini açıklasa da yüzde 7 barajını aşmak için bu partilerin Saadet Partisi ile tek çatı altında milletvekilliği seçimlerine girmesi gündemde.

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6 PARTİ TEK ADAY

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de formüller masada. Milletvekili seçimlerinde ayrı giren partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek çatı altında toplanacağı ifade ediliyor. 6 partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adayı destekleyeceği belirtiliyor.

HDP ADAYINI ÇEKECEK

6 partinin dışında HDP’nin de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı masaya destek vereceği konuşuluyor. HDP’nin adayını çekerek 6 partinin cumhurbaşkanı adayına destek vereceği ifade ediliyor. Buna örnek olarak da 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin Ankara ve İstanbul’da yaptığı ittifak örnek gösteriliyor. Ankara ve İstanbul’da HDP aday çıkarmamış Millet İttifakı’nın adayına destek vermiş, böylece Millet İttifakı iki büyükşehri de kazanmıştı.

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