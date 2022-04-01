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Gündem 6lı masanın şifreleri
ANKARA

6’lı masanın şifreleri

CHP’nin başını çektiği 6 partinin bir araya geldiği 6’lı masayla ilgili tartışmalar büyüyor. 6’lı masadan çıkan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e ilişkin ortak metne yabancı bir büyükelçinin son şeklini verdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün bir detay daha verdi. Soylu, o büyükelçinin bir AB büyükelçisi olduğunu açıkladı. “Bir şifre daha verdim” diyen Soylu, Kılıçdaroğlu’ndan cevap istedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
6’lı masanın şifreleri
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 muhalefet partisinin ortak metniyle ilgili ‘bir şifre daha’ verdi. Soylu, 6 partinin yuvarlak masa toplantısının ardından paylaştığı ortak metnin, yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

Süleyman Soylu
Süleyman Soylu
  • “İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim.” Soylu, “Bir soruşturma söz konusu olabilecek mi?” sorusuna da “Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB’den bir büyükelçiye… Kalkan yemeye gitmediler yalnız” yanıtını verdi.

Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti 6’lı masaya uyumlu teşkilat kuracak

İYİ Parti’de genel başkanlık yardımcıları düzeyinde yapılan değişiklik teşkilatlara da sıçrayacak. Teşkilatın başından alınıp Siyasi İşler Başkanlığı’na transfer edilen Koray Aydın’ın teşkilat üzerindeki etkisi de kırılacak. Bu hamle ile Aydın’ın kadrolara ülkücü kökenden gelen isimleri yerleştirdiği ve bu isimlerin de olası bir ittifak için pürüz yaratabileceğinden hareketle teşkilatta görevlendirdiği isimlerin tek tek tasfiye edilmesi planlanıyor.

İNCE HESAPLAR

  • Söz konusu değişikliğin Aydın’ın etkisini azaltma çabası yanında ince hesaplar da içerdiği belirtiliyor. Buna göre, teşkilatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıkan isimler olduğu, bu nedenle sorun yaratmayacak isimlerin kadroya alınacağı belirtiliyor. CHP ve 6’lı masaya itiraz etmeyecek ve HDP seçmeninin de sıcak bakabileceği, sempati duyabileceği isimlerin kadrolara dahil edilerek 2023 seçimlerinde yapılacak herhangi bir ittifakta en az pürüzün hedeflendiği iddia ediliyor. İYİ Parti’de son değişiklikle teşkilat doğrudan Genel Başkan Meral Akşener’e bağlanmıştı.

Bakan Soylu: İşin muhatabı çıkacak cevabını verecek aslı vatana ihanettir
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