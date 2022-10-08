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POLİTİKA

Bakan Soylu talimat verdi: Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 'Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın' dedi. Soylu konuşmasında Kılıçdaroğlu ve başörtüsü meselesine de değindi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu talimat verdi: Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın
Bakan Süleyman Soylu, Kütahya.


AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Soylu, "15 Temmuz öncesi Türkiye’de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye’nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ayaklarını kırın

Bakan soylu emniyet güçlerine seslendi ve uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi.

  • "Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika’nın ve Avrupa’nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yüreğin varsa meclisteki sayını getirirsin

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, akşam yatmış, sabah kalkmış diyor ki; 'Başörtüsüyle ilgili kanun getireceğim.' Kılıçdaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Kimin aklına karpuz kabuğu koymak istediğini, onu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız söyledi. Eğer biraz yüreğin varsa Meclis’teki sayını getirirsin, Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin altına imza atarsın, kartını görürüz ama o her zamanki gibi çarkçı ya çark etmenin formülünü bulur. ’Tamam bitti, oldu, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle yapalım, böyle edelim...’ Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya’nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kıvırırsan kıvır, sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’yla beraber biz Anayasa’yı değiştirecek gücü elde edeceğiz ve bu işi bitireceğiz" şeklinde konuştu.

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Bakan Soylu'dan emniyet güçlerine talimat: Uyuşturucu satıcılarını bulduğunuz an ayaklarını kırın
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Bakan Soylu'dan emniyet güçlerine talimat: Uyuşturucu satıcılarını bulduğunuz an ayaklarını kırın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Soylu, 'Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın.' ifadelerini kullandı.
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