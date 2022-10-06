Bakan Soylu'dan yeni operasyon açıklaması: Türkiye bunu ilk kez duyacak

Vali Çeber ise kentin zor bir coğrafyası olduğunu anlatarak, \"Sayın Bakanımız Süleyman Soylu geçen yılki afette bölgemize geldiğinde en çok dile getirilen taleplerden birisi bu konu oldu. Sağolsun bakanımız da bize gelen ödeneklerin dışında kendi kişisel gayretleriyle bu yolu yapacak bir ödeneği bize tahsis etti. İl Özel İdaremizle 46 yıldır beklenen bu yolu bitirdik.\" diye konuştu.