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ANKARA

Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi

Bakan Soylu; Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasında sona gelindiğini. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak.

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