Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak.
Yeni atanan Öğretmenlerimizin Güvenlik Soruşturmasında sona gelindi.
17.303 Güvenlik Soruşturmasının 17.128'i tamamlandı.
Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak.
Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun.
Yeni atanan Öğretmenlerimizin Güvenlik Soruşturmasında sona gelindi.