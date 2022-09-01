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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları belli oldu! e-Devlet öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası duyuruldu. 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Binlerce öğretmenin merakla beklediği atama sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklandı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları nasıl öğrenililir? İşte E-Devlet öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU SORGULAMA: giris.turkiye.gov.tr 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları isim listesi!
20 bin öğretmen ataması sonuçları

20 bin öğretmenin atanacağı büyük gün geldi. Heyecanla beklenen öğretmen atama sonuçları açıklandı. Peki, Öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 1-13 Ağustos tarihlerinde tamamlanan atama tercihleri sonrasında gündeme gelmişti. Binlerce öğretmen adayının beklediği öğretmen ataması tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Aşağıda yer alan bağlantıyı yıklayarak sonuç sorgulayabilirsiniz.

HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, bin 250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, bin 218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 4 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Öğretmen maaşları 8668-12295 TL'dir.

ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

(Gündüz) ek ders ücreti 38,71 TL

(Gece) ek ders ücreti 41,40 TL

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 33,20 TL

(Takviye) ek ders ücreti 77,40 TL

(Özel eğitim) ek ders ücreti 48.35 TL

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​20 bin sözleşmeli atandı.

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