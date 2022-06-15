Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak? MEB İl içi ve iller arası yer değiştirme tarihleri 2022

Öğretmen atamaları tarihi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 'öğretmen atama takvimi' vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili şunları söyledi:

"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. 2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.