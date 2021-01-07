Bakan ​Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret.

Öğrünç,Ne istediler benim oğlumdan, onun hayalleri vardı. Kur'an okuyordu, oğlumu okuldan kaçırdılar. Oğluma, kokusuna ve gülüşüne hasretim. Ben 5 yıldır oğlumun yüzünü unuttum. Yeter artık bu zulüm nereye kadar, kirli ellerini bizim üzerimizden çeksinler. HDP benim oğlumu kandırıp götürdü. Onlar götürüp PKK'ya teslim etti. 17 ailenin çocuğu geldi ailesine kavuştu. Ne mutlu onlara inşallah o günleri biz de yaşarız. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle ben Baran'ı onlardan alacağım. Oğluma sesleniyorum, sesimizi duyuyorsan eğer gel adalete teslim ol dedi.