Bakan ​Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti 493. günde sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu evlat nöbetindeki ailelerle bri araya geldi. Duygusal anların yaşandığı görüşmede, aileler HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrılarına isyan ederek evlatları gelene için nöbeti sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu.
Ailelerin sorun ve taleplerini dinledi
Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.