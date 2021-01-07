Gündem Bakan Soyludan Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti 493. günde sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu evlat nöbetindeki ailelerle bri araya geldi. Duygusal anların yaşandığı görüşmede, aileler HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrılarına isyan ederek evlatları gelene için nöbeti sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan ​Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret.
Bakan ​Soylu'dan Diyarbakır annelerine ziyaret.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eyleminin 493'üncü gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailelere destek vermek için ziyarette bulundu.

Diyarbakır anneleri eylemlerini sokağa çıkma yasağında otelde sürdürüyor
GÜNDEM
Diyarbakır anneleri eylemlerini sokağa çıkma yasağında otelde sürdürüyor

Ailelerin sorun ve taleplerini dinledi

Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte evlat nöbetindeki ailelerin kaldığı çadıra geldi. Bakan Soylu, ziyaretinde evlat nöbetindeki ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 20'nci gününde
OYNAT 01:37
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 20'nci gününde
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20'nci gününe girdi. HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren anne Ayşegül Biçer, il binasına giren HDP'lilere, '20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil.' diyerek tepki gösterdi. Annelerden Yıldız Ballı ise, 'Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz.'diye konuştu.

Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü
GÜNDEM
Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü

390 gün oldu: Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eylemi devam ediyor
FOTOĞRAF 7
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.
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Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu.
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Son olarak Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.
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Van'da 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.
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Öğrünç,Ne istediler benim oğlumdan, onun hayalleri vardı. Kur'an okuyordu, oğlumu okuldan kaçırdılar. Oğluma, kokusuna ve gülüşüne hasretim. Ben 5 yıldır oğlumun yüzünü unuttum. Yeter artık bu zulüm nereye kadar, kirli ellerini bizim üzerimizden çeksinler. HDP benim oğlumu kandırıp götürdü. Onlar götürüp PKK'ya teslim etti. 17 ailenin çocuğu geldi ailesine kavuştu. Ne mutlu onlara inşallah o günleri biz de yaşarız. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle ben Baran'ı onlardan alacağım. Oğluma sesleniyorum, sesimizi duyuyorsan eğer gel adalete teslim ol dedi.
390 gün oldu: Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eylemi devam ediyor
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 390'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.


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