Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırda bir HDPli evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürdüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Aileler 'Kahrolsun HDP' sloganı atarak yaşananlara tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti tutan ailelerin üstüne tükürdüğü iddia edilen kişiyi polis kurtardı.
Evlat nöbeti tutan ailelerin üstüne tükürdüğü iddia edilen kişiyi polis kurtardı.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 446 gündür çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelere HDP içinde bulunan bir kişinin ailelerin yüzüne tükürmesi iddiası gergin anların yaşanmasına neden oldu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasına önünde etten duvar ördü. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine kahrolsun HDP sloganı atarak HDP’lilere tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki ailenin yürek dağlayan hikayesi: 15 yaşındaki kızı dayısı ile teyzesi PKK'ya satmış
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki ailenin yürek dağlayan hikayesi: 15 yaşındaki kızı dayısı ile teyzesi PKK'ya satmış

Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP’lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKK’dan ölüm tehdidi: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular
GÜNDEM
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKK’dan ölüm tehdidi: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular
Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
FOTOĞRAF 8
Title
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Title
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
Title
7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katılan Esmer Koç, kızını kaçırıp PKK'ya teslim edenlerin yakalanıp cezaevine girdiğini belirterek, kızına kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu. 7 yıldır kızını bulmak için aramadığı yer kalmadığını ifade eden Koç, şunları söyledi:
Title
2013'te kızım PKK yandaşı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Kızımı bulamadım. Bir haber de alamadım. Öldü mü kaldı mı? Onu da bilmiyorum. Kızımı kaçıranlar akrabalarımızdı. Emniyete gidip davacı olduk. Allah devletimizden razı olsun, onları yakalayıp cezaevine koydu. Kızıma sesleniyorum; her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Onlar seni bana getirir. Ceza da vermeyecekler sana kızım. Orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Ne seni bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 7 yıldır perişanım, huzur kalmadı bizde.
Title
Title
Title
Title
HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 426'ncı günde de sürüyor.
Abone Ol Google News
İlk yerli uydu 2022de uzayda

İlk yerli uydu 2022'de uzayda

Bakan Karaismailoğlu, ​6-A uydusunun fırlatılma tarihini duyurdu.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​​Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Fenerbahçeden gol yağmuru

Fenerbahçe'den
gol yağmuru

​Sarı-lacivertliler, deplasmanda Gençlerbirliği'ni farklı geçti.
Aşıyı tüm insanlığa sunacağız

Aşıyı tüm insanlığa sunacağız

​Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar.
Aşağılık hareket

Aşağılık hareket

HDP'liler evlat nöbetindeki annelerin yüzüne tükürdü.
Vatandaşın <br>kafası karışık

Vatandaşın
kafası karışık

Yurdun dört bir yanından ilginç görüntüler.

"4 ayda 8 kat arttı"

"4 ayda 8 kat arttı"

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik çağrı.
Valilik başlattı

Valilik başlattı

​14 Gün Evde Kal kampanyası ilgi gördü.
O hesaplara<br>itibar etmeyin!

O hesaplara
itibar etmeyin!

Ticaret ​Bakanlığı bir kez daha uyardı..
Kongreleri erteliyoruz

Kongreleri erteliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Kongrelerinde açıklama yaptı.
Net söyleyeyim<br>aksi felakettir!

Net söyleyeyim
aksi felakettir!

Bakan Soylu, 'Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok' diyerek uyardı.
Dublörlü<br>dolandırıcılık

Dublörlü
dolandırıcılık

​Değerli gayrimenkullerin sahiplerini takibe alıyorlar.
Hainin planı havaalanında bozuldu

Hainin planı havaalanında bozuldu

PKK'lı kadın sahte pasaportla Brezilya'ya kaçacaktı.
Yeni Navtex kararı

Yeni Navtex kararı

​Doğu Akdeniz'de kararlılık: Görev süresi 29 Kasım'a kadar sürecek.
Heykelköy!

Heykelköy!

​'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı' açıldı.
Yeni müjdeler yolda

Yeni müjdeler yolda

Kanuni ilk sondajına 2021 yılında başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.