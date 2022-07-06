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ANKARA

Bakan Soylu'dan yola çıkacak ailelere uyarı: Lütfen çocuklarınızı arkaya oturtun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 İl Trafik Birim Amirleri ile videokonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Yarın trafik denetimlerinin başlayacağını duyuran Soylu, "Bazen yaptığımız denetimlerde cici cici çocuklarını ön koltuğa oturtuyorlar. Lütfen yolculuğa çıktığınızda altını çizerek söylüyorum, çocuklarınızı arka koltuklara oturtun ve emniyet kemerlerini takın. Onlar muhakkak öne oturmak isteyeceklerdir, onları arka koltuğa oturtmanız en büyük trafik eğitimidir. Ailelerden, ebeveynlerden özellikle bunu istiyorum." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan yola çıkacak ailelere uyarı: Lütfen çocuklarınızı arkaya oturtun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Hiç kimse denetimlerden endişe etmesin. Denetimi artırdıkça can kayıpları azalmaktadır. Milletimiz sesleniyor... Sizin huzurlu bir şekilde bayrama gitmenizi ve dönmenizi arzu ediyorum.

7 Temmuz'da başlayacak trafik denetimlerimiz 11 gün boyunca kesintisiz devam edecektir. İnşallah bu bayramda trafik denetimlerimizde önemli bir farkındalık ortaya koyulacaktır.

Hız ihlallerinin artığını son denetimlerimizde görüyoruz. Bunu mutalaka sahada engellemek durumundayız. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. 81 ilimize genelge gönderdik. Emniyet kemeri kullanımı konusunda başlık açtık.

Yaptığımız denetimlerde ailelere bir şeyi daha söylemek isterim. Çocuklarınızı seviyoruz, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Yolculuğa çıktığınızda çocuklarınızı arka koltuğa oturtun, emniyet kemerlerini takın. Onlar muhakkak öne gelmek isteyeceklerdir. Sizin onları arka koltukta oturtmanız onlar için en büyük trafik eğitimidir.

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