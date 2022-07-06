Bakan Soylu'dan yola çıkacak ailelere uyarı: Lütfen çocuklarınızı arkaya oturtun

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Hiç kimse denetimlerden endişe etmesin. Denetimi artırdıkça can kayıpları azalmaktadır. Milletimiz sesleniyor... Sizin huzurlu bir şekilde bayrama gitmenizi ve dönmenizi arzu ediyorum.

7 Temmuz'da başlayacak trafik denetimlerimiz 11 gün boyunca kesintisiz devam edecektir. İnşallah bu bayramda trafik denetimlerimizde önemli bir farkındalık ortaya koyulacaktır.

Hız ihlallerinin artığını son denetimlerimizde görüyoruz. Bunu mutalaka sahada engellemek durumundayız. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. 81 ilimize genelge gönderdik. Emniyet kemeri kullanımı konusunda başlık açtık.

Yaptığımız denetimlerde ailelere bir şeyi daha söylemek isterim. Çocuklarınızı seviyoruz, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Yolculuğa çıktığınızda çocuklarınızı arka koltuğa oturtun, emniyet kemerlerini takın. Onlar muhakkak öne gelmek isteyeceklerdir. Sizin onları arka koltukta oturtmanız onlar için en büyük trafik eğitimidir.