'Bakan Soylu'yu doğru anladık! Kafalarını kırıyoruz'

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü piyasa değeri 400 bin TL olan, Adıyaman ve bölgenin en büyük bonzai sentetik operasyonunu yaptı. Emniyet Müdürü Metin Alper, “Uyuşturucu satıcılarının bellerini ve kafalarını kırıyoruz” dedi.

Şehirlerarası otobüste yakalandılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında İstanbul’dan Adıyaman’a yüklü miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) getirileceği istihbaratını aldı.

Mesut Ç. ve Sedat K. isimli şahısların yüklü miktardaki bonzai maddesini Adıyaman’da torbacı tabir edilen şahıslara ve çevre illerde torbacılık yapan şahıslara satacakları bilgisi üzerine Gölbaşı ilçesinde şahısların içerisinde bulundukları şehirlerarası yolcu otobüsüne uyuşturucu köpeği Zeta’nın da katıldığı operasyon gerçekleştirdi.

REKLAM

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu.

Mesut Ç. ve Sedat K. isimli şahıslar başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlikler ile birlikte 3 paket halinde 10 kilo 520 gram Bonzai maddesi ile birlikte yakalandı.

Mesut Ç.’nin çeşitli suçlardan 17 adet kaydının bulunduğu, toplamda 34 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş cezası ve 32 bin 900 TL para cezası olduğu, Sedat K.’nın ise 4 adet arama kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar yakalanan Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ele geçirilen sentetik kannabinoidin Adıyaman ve bölgede bir defada ele geçirilen en fazla sentetik kannabinoidin olduğu öğrenildi.

REKLAM

“Bellerini ve kafalarını kırıyoruz”

Operasyon sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, İçişleri Bakanının talimatının bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini ancak kendilerinin talimatı doğru anladıklarını belirterek, uyuşturucu satıcılarının bellerini ve kafalarını kırdıklarını belirtti.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu.

Metin Alper açıklamasında, “İçişleri Bakanımızın bizlere verdiği talimat yanlış anlaşılmış olabilir ama biz talimatı doğru anladık. Bakanımızın ‘bacaklarını kırın’ demişti. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırıyoruz, bellerini kırmaya da devam edeceğiz. Yeri geldi mi bunların kafalarını kırmak için bizde her türlü güç ve azim bizde mevcuttur. Belleri ve kafalarını kırmaya devam edeceğiz” dedi.

REKLAM

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu.

Metin Alper, piyasa değeri 400 bin TL olan ve en az 10 bin genci etkileyecek olan bonzai maddesinin Adıyaman ve bölgede yakalanan en büyük miktar olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul’dan ilimize getirileceği öğrenilen yüklü miktarda bonzai uyuşturucu maddesinin bilgisi elde edildi. Bunun üzerine görevlilerimiz Gölbaşı ilçemizde bir otobüste yapmış oldukları aramada iki tane sahte kimlik düzenlenmiş şahsın bagajlarında toplam ağırlığı 10 kilo 520 gram gelen bonzai uyuşturucu maddesini ele geçirmişlerdir. Yapılan çalışmalarda sahte kimlikle yapılan şahıslardan bir tanesinin 17 ayrı suçtan toplam 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, yine bir değerinin de 4 ayrı suçtan aranmasının olduğu görevlilerimiz tarafından tespit edilmiştir. Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL civarındadır. Bir gramının bile ne kadar zehirli olduğunu düşünürsek 10 bin 520 gram bonzainin Adıyaman’da en az 10 bin kişiye zarar verecekti. Sentetik uyuşturucu olan bonzai eroinden 100 kat daha tehlikeli bir uyuşturucudur. Adıyaman’da daha önceden böyle bir yüklü miktarda bonzai maddesi yakalaması olmadı. Hatta çevre illere de baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Emniyette sorgulamaları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNDEM Soylu 'ayağını kırın' demişti okuldan çıktı!

GÜNDEM Uyuşturucu satan teröristtir