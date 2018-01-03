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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Kırın ayağını, suçu bana atın

Bakan Soylu: Kırın ayağını, suçu bana atın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin eş zamanlı ve aynı tempoda sürdürülmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın" dedi.

Haber MerkeziIHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Soylu, dünyanın gelişen teknolojinin sebep olduğu yeni suç türleri ve mevcut suçların kapasitesinin artması tehlikesi ile karşı karşı kaldığını söyledi. Eskiden sadece haşhaş yapraklarıyla veya kenevirden yapılan uyuşturucu ile mücadele ettiklerini belirten Soylu, şimdi karşılarına çok daha öldürücü sentetik uyuşturucuların çıktığını, bu tür uyuşturucuların önemli bir tehdit olduğunu vurguladı.

Soylu, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 16 Temmuz sabahı bastırıldığını hatırlatarak, "Ancak kamuda sebep olduğu, özellikle bizlerin görev alanında sebep olduğu tahribatı da inkar etmek mümkün değildir. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katı" diye konuştu.

2 BİN 197 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan sınır güvenlik tedbirleri ve yol kontrolleri sayesinde kaçakçılık olaylarında 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 15 azalma oranı elde edildiğini ifade eden Soylu, organize suçlarla mücadelede operasyon sayısını bir önceki yıla göre iki kat arttırdıklarını kaydetti. Soylu, PKK ile mücadelede 2017 yılında bin 635 sığınak ve barınağın imha edildiğini, 2 bin 197 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 675 eylem hazırlığı içerisindeki olayın bertaraf edildiğini, 113 eylem hazırlığı içerisindeki teröristin ise kimsenin canını yakmadan etkisiz hale getirildiğinin bilgisini verdi. Bakan Soylu, PKK terör örgütüne katılımın ise 2016 yılına göre yüzde 85 oranında azaldığına dikkat çekti. Trafik güvenliği konusunda da önemli çalışmalar yürütüldüğünü paylaşan Soylu, 2017'de bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 2'lik azalma elde edildiğini söyledi.

Uyuşturucu tehdidine dikkat çeken Soylu, uyuşturucu meselesinin dünyanın üzerine dağdan düşen bir çığ gibi geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Uyuşturucu yeni icat olmuş bir şey değil ancak türleri, çeşitleri, imalat yöntemleri, tahribat kapasitesi, fiyatı, yani bütün çehresi değişti. Laboratuvar ortamında üretimiyle çeşitliliği ve öldürücü etkisi arttı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde milyon kişi başına AB vaka ortalaması 21.3'tür. Türkiye'de bu sayı henüz 10 vaka olarak tespit ediliyor. Dünyanın ekim yapılamayan yerlerinde laboratuvarda kat kat daha fazla öldürücü uyuşturucular yapılıyor ve bunların ham maddeleri bazı tıbbi malzemelerin de ham maddesi olduğu için engellenmesinde ciddi sorunlar çıkabiliyor. Sürekli kamuoyuyla paylaştığımız bir rakam var. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelir 1.5 milyar dolar. Bu az bir para değil. Bunların her birisi silah olarak ülkemizin huzurunu kaçırmak, milletimizin birliğine saldırı olarak geri dönmektedir ve bu bizim için önemli bir problem ve sorun alanıdır."

'Kırın ayağını'

Soylu, 2017 yılında Türkiye'nin özellikle eroin yakalamalarında önemli bir rekor kırdığını belirterek, 20 ton eroinin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği bilgisini verdi. Sadece 2017'de Ankara'da bin 610 kişinin uyuşturucu nedeniyle tutuklandığını kaydeden Soylu, "Sokak satıcılarına yönelik ortaya koymuş olduğumuz operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. PKK bizim için nasıl bir tehditse, PKK'lı teröristlere ne yapıyorsak uyuşturucu satıcılarına da aynı şekilde davranmak zorundayız. Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait" dedi.

Soylu, "Esrar yakalamalarında 2016'ya göre bu yıl yüzde 34 artış elde ettik. Eskiden kenevir üretilen tarlalar bu sene Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da buğday üretir hale geldi. Ele geçen eroin miktarında yaklaşık üç kat, captagonda iki buçuk kat, ekstazide yaklaşık iki buçuk kat artış elde ettik. Terörle ülkemizin birliğini hedef alıyorlar, uyuşturucuyla da nesillerimizi ve medeniyetimizi hedef alıyorlar. Türkiye'yi uyuşturucu ile işgale kalkışıyorlar. Dolayısıyla hem terörle hem de uyuşturucuyla mücadeleyi eş zamanlı ve aynı tempoda birisini birinden geride bırakmadan sürdürmek zorundayız. İkisi de gençlerimizi hedef alıyor ve ikisi de birbirinden besleniyor. Terör uyuşturucudan hem para açısından besleniyor hem de o teröristleri eylem yapacak kafaya getirmeye yarıyor" ifadelerini kullandı.

Okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin devam edeceğine vurgu yapan Soylu, "81 ilimizde 7 kez okul çevrelerinde huzur uygulamaları yaptık. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin" diye konuştu.

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OYNAT01:54
Bakan Soylu'dan polise okul çevresindeki torbacı talimatı, "Ayağını kırın"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız" dedi.
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