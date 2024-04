Bakan Uraloğlu: 10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi

Kritik sektörlerde Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile kurumlar bünyesinde ise kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin maruz kaldığı oltalama saldırıları e-posta, internet tarayıcılarındaki aramalar, sosyal medyada paylaşımları, kısa mesaj, telefon aramaları ile yapılmaktadır. 2024 yılı mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir" dedi.