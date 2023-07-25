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Dünya

Norveç hükümeti duyurdu: Ülkedeki bakanlıklara siber saldırı düzenlendi

Norveç hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendi. Yapılan açıklamada, bakanlıkların güvenlik sebeplerinden dolayı e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.

00:30 . 25/07/2023 Salı
AA
Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.

Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti.

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.

Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.

DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.



#Norveç
#siber saldırı
#hükümet
#bakanlıklar
13 saat önce
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