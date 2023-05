Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken Balkanlar’ın da yüzyılını inşa edeceğiz

“Tarih içinde teşekkülü ve diğer kültür ve medeniyetlerle etkileşimi münasebetiyle çok az millete nasip olacak bir mirasa sahibiz. Farklı coğrafyalarda asırlara yaslanan bir tarihe sahip aziz milletimiz Anadolu'da kök salsa da Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Arap Yarımadası’na, Afrika'dan Hint Denizi'ne kadar üç kıtada ortak bir medeniyet mirasının oluşmasını sağladı. Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bu sebeple sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve her alanda, Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla söylediği gibi kökü mazide olan ati anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Medeniyet inşa etmek, cihan devleti olmak elbette kolay bir iş değil. Bu manada Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine her zaman büyük bir önem atfettik. Şu anda da bu doğrultuda bütün politikalarımızı yine yönetmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin farklı illerinde milyonlarca Balkan kökenli vatandaşımız yaşıyor. Balkan coğrafyasında ise halen 10 milyondan fazla soydaşımız, akrabamız hayatını sürdürüyor. Bu nedenle güçlü bir Türkiye, bizler için olduğu kadar orada yaşayan soydaşlarımız için de elbette çok önemli. Biz sadece kendi sınırlarımız içerisinde huzuru ve refahı sürdürmek için çalışmıyoruz. Başta Evlad-ı Fatihan olmak üzere bugün sınırlarımız dışında olan, ancak kalpleri her daim bizimle atan soydaşlarımızın, akrabalarımızın huzur ve refahını da düşünüyoruz. Ve inşallah önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla biz yolumuza devam etmek istiyoruz.”