Bakan Mustafa Varank Bursa'da cantık pidesi ve süt helvası yaptı

Bakanlar seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile BTSO tarafından hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi ile girişimcilerin, gençlerin ve kadınların yiyecek ve içecek sektöründe meslek sahibi olmaları hedeflendi. Burada servis, oditoryum ve barista eğitim alanlar ile sıcak ve hamur işi eğitim mutfakları olmak üzere 5 yeni eğitim alanı oluşturuldu.