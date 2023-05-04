Bakan Mustafa Varank Bursa'da cantık pidesi ve süt helvası yaptı
Bakanlar seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile BTSO tarafından hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi ile girişimcilerin, gençlerin ve kadınların yiyecek ve içecek sektöründe meslek sahibi olmaları hedeflendi. Burada servis, oditoryum ve barista eğitim alanlar ile sıcak ve hamur işi eğitim mutfakları olmak üzere 5 yeni eğitim alanı oluşturuldu.
Eğitimler veriliyor
Akademide; aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor.
Ayrıca burada eğitimlere katılan kursiyerler, uygulama restoranı olarak kurgulanan 1889 BURSA&DOUBLE F Restoran'da çalışarak uygulamalı eğitimlerini pekiştiriyor.
"Artık en sevdiğim pide cantıktır"
Aday tanıtım toplantısında "Artık en sevdiğim pide cantıktır." diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın ünlü lezzetini üretiminin her aşamasında test etti. BTSO Mutfak Akademi'yi ziyaret eden Varank, şehrin geleneksel tatlarından süt helvasını da kendi elleriyle pişirdi.
Hamur açıp pişirdi
Önlüğü takarak cantık hamurunu açan Varank, kürekle cantıkları fırına gönderdi. AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank'a şef Ömür Akkor yardımcı olurken, akademi öğrencileri Varank'ın yaptığı cantık pidesi ve süt helvasının tadına bakarak tam not verdi.